Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davası Açıldı - Son Dakika
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Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davası Açıldı

Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani hakkında kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin yeni bir dava açıldı. İddianamede, Erzan'ın diğer sanıkları bu fona para yatırmaya ikna ettiği ve büyük miktarlarda para aldığı belirtildi. Erzan'ın ayrıca müştekilerden ödünç para aldığı ve ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisini aştığı ifade edildi. İddianamede, Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Aslan ve Haghani'nin ise tefecilik suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

25.07.2024 14:33
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve "Moci" olarak bilinen Mojtaba Haghani hakkında yeni dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan "sanık", Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise "müşteki-sanık" olarak yer aldı.

İddianamede Erzan'ın, Denizbank'ın bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirdiğini söyleyerek, Haghani ve Arslan'ı bu fona para yatırmaya ikna ettiği, Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar aldığı anlatıldı.

İlerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığına işaret edildi.

İddianamede, Erzan'ın savcılıkta alınan ifadesinde, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu." dediği aktarıldı.

Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini beyan ettiği, Haghani'nin ise ifadesinde Erzan'ın Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını, bu parayı Erzan'ın evine kendisinin götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar ana parasını alamadığını söylediği iddianamede yer aldı.

Erzan'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Aslan ve Haghani'nin ise "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıklar, 4 Ekim'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksek Karlı Gizli Fon Dolandırıcılığı Davası Açıldı - Son Dakika

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