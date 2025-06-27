Yüksek Mahkeme, Doğumla Vatandaşlık Hakkı Üzerine Karar Verdi - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme, Doğumla Vatandaşlık Hakkı Üzerine Karar Verdi

27.06.2025 23:08
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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın yürütme emrine karşı alt mahkemelerin ihtiyati tedbir verme yetkisini onadı.

NEW ABD Yüksek Mahkemesinin 9 üyesinden 6'sı, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine karşı alt mahkemelerin ülke çapında ihtiyati tedbir kararı veremeyeceğine hükmetti.

Yargıç Amy Coney Barrett, çoğunluk adına kaleme aldığı gerekçeli kararda şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki mesele bir çözüm yolu meselesidir, 1789 Yargı Yasası uyarınca, federal mahkemelerin evrensel ihtiyati tedbirler çıkarma konusunda eşitlikçi bir yetkisi olup olmadığı. Evrensel bir ihtiyati tedbir, eşitlikçi bir otoritenin kullanımı olarak haklı gösterilebilir ancak Kongre, federal mahkemelere bu yetkiyi vermemiştir."

Mahkeme, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi amaçlayan yürütme emrinin yasallığı konusunda doğrudan bir karar vermedi ancak azınlıkta kalan üç liberal yargıç, Trump'ın emrinin açıkça hukuka aykırı olduğunu savundu.

Yüksek Mahkemenin kararı, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı ve kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü bulunmayan yabancıların ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesini engellemeyi hedefleyen yürütme emrine ilişkin üç ayrı davayı kapsıyor.

Söz konusu davalarda alt mahkemeler ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almış, Trump yönetiminin avukatları ise bu mahkemelerin yetkilerini aştığını öne sürerek dosyanın yeniden ele alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, nisan ayında Trump'ın yürütme emrine karşı ülke çapında genel ihtiyati tedbir kararı veren Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerindeki üç alt mahkeme yargıcına odaklanan birleştirilmiş davaları görüşmeyi kabul etmişti.

Mahkemenin kararı, hem kısa hem de uzun vadede geniş yankı uyandıracak. Özellikle Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray politikalarına karşı açılan 300'ü aşkın federal davanın seyri açısından belirleyici rol oynayacak.

Söz konusu yürütme emri, kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü olmayan kişilerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınmasını engellemeyi hedefliyor.

Trump, karar için Yüksek Mahkeme üyelerine teşekkür etti

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, söz konusu kararın "büyük bir zafer" olduğunu ifade ederek, Yüksek Mahkeme üyelerine ve Adalet Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Doğumla vatandaşlık hakkı verilmesinin günümüzle ilgili olmadığını belirten Trump, konunun, "kölelerin bebekleriyle ilgili" olduğunu ancak göçmenlik süreciyle ilgili "dolandırıcılığa" dönüştürüldüğüne atıfta bulundu.

ABD Başkanı ayrıca, Yüksek Mahkemenin kararı sayesinde, ülke çapında "haksız yere yasaklanmış çok sayıda politikaya" kaldıkları yerden devam edebileceklerini söyledi.

Adalet Bakanı Pam Bondi ise söz konusu uygulamanın detaylarıyla ilgili soruya, konunun henüz dava aşamasında olduğunu, ekim ayında Yüksek Mahkeme tarafından verilecek nihai kararın ardından bu detayların tartışılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Mahkeme, Doğumla Vatandaşlık Hakkı Üzerine Karar Verdi - Son Dakika

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