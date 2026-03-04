Yüksek Sesle Müzik Yüzünden Cezaya Rağmen Direniş - Son Dakika
Yüksek Sesle Müzik Yüzünden Cezaya Rağmen Direniş

Yüksek Sesle Müzik Yüzünden Cezaya Rağmen Direniş
04.03.2026 08:09
İnegöl'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 23 bin 719 lira ceza kesildi, baba direndi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık veren otomobil sürücüsüne çeşitli suçlardan 23 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil, 30 gün süreyle trafikten men edilirken, duruma tepki gösteren sürücünün babası aracın çekilmesini engellemek için kaputa oturarak ekiplere direndi.

Polis ekipleri, saat 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yüksek sesle müzik yayını yaparak ilerleyen Murat A.'nın (25) kullandığı 16 BZM 114 plakalı otomobili takibe aldı. Otomobil, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi otoparkında ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından sürücüye yüksek sesle müzik yayını yapmaktan 21 bin lira, araçtaki uygunsuz cam filminden 2 bin 719 lira olmak üzere toplam 23 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 30 gün süreyle trafikten menedildi. Olay yerine gelen sürücünün babası, otomobilin çekilmesini engellemek için kaputa oturarak polise direndi. Aracın park halinde olduğunu öne sürerek cezai işlem uygulanamayacağını söyleyen baba, ekiplerce olay yerinden uzaklaştırıldı. Otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

