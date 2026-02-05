Yök: Deprem Bölgesindeki 18 Üniversite Bir Yılda 13 Bin 364 Bilimsel Yayına İmza Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yök: Deprem Bölgesindeki 18 Üniversite Bir Yılda 13 Bin 364 Bilimsel Yayına İmza Attı

05.02.2026 12:11  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversitelerin gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve sosyal sorumluluk projelerini duyurdu. 2025 yılında 13 bin 364 bilimsel yayına imza atan 18 üniversite, bölgede eğitim öğretime kesintisiz devam ederek çeşitli sosyal projeler geliştirdi.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversitelerin bilimsel çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü bildirdi. Deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan 18 devlet ve vakıf üniversitesi, 2025 yılında toplam 13 bin 364 ulusal ve uluslararası bilimsel yayına imza attı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından üniversitelerin eğitim öğretime kesintisiz devam ettiği, bunun yanı sıra ilk yardım, deprem farkındalığı, hijyen, gıda güvenliği, anne-çocuk destek programları ile çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Harran Üniversitesi'nde erken uyarı sistemi altyapısına yönelik projeler geliştirildiği, Adıyaman Üniversitesi'nde yapay zeka destekli canlı tespit çalışmaları yürütüldüğü, Fırat Üniversitesi koordinasyonunda ise depremlerin Organize Sanayi Bölgeleri üzerindeki etkilerinin araştırıldığı ifade edildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Aile Üniversitesi kurulduğu, üniversitede travma, göç ve psikolojik dayanıklılık üzerine akademik çalışmalar yapıldığı aktarıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde tarım alanlarının onarımı ve geri dönüşüm temelli sosyal projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde gençlere yönelik akademiler kurulurken, Gaziantep Üniversitesi'nde çevreci gıda ambalajı projelerinin patent aldığı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bilim kafe etkinlikleriyle binlerce vatandaşa ulaştığı kaydedildi.

YÖK açıklamasında ayrıca Bilim İletişimi Ofisleri aracılığıyla deprem bölgesinde farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü, bazı üniversitelerde yapay zeka destekli arama kurtarma sistemleri geliştirildiği, deprem atıklarının yapı malzemesine dönüştürülmesine yönelik projelerin hayata geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Üniversitelerin bilimsel üretim ve toplumsal destek faaliyetleriyle deprem bölgesinde yaraların sarılmasına katkı sunmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kahramanmaraş, Teknoloji, Deprem, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yök: Deprem Bölgesindeki 18 Üniversite Bir Yılda 13 Bin 364 Bilimsel Yayına İmza Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:30:52. #7.11#
SON DAKİKA: Yök: Deprem Bölgesindeki 18 Üniversite Bir Yılda 13 Bin 364 Bilimsel Yayına İmza Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.