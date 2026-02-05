Yök: Deprem Bölgesindeki 18 Üniversite Bir Yılda 13 Bin 364 Bilimsel Yayına İmza Attı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversitelerin bilimsel çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü bildirdi. Deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan 18 devlet ve vakıf üniversitesi, 2025 yılında toplam 13 bin 364 ulusal ve uluslararası bilimsel yayına imza attı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından üniversitelerin eğitim öğretime kesintisiz devam ettiği, bunun yanı sıra ilk yardım, deprem farkındalığı, hijyen, gıda güvenliği, anne-çocuk destek programları ile çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Harran Üniversitesi'nde erken uyarı sistemi altyapısına yönelik projeler geliştirildiği, Adıyaman Üniversitesi'nde yapay zeka destekli canlı tespit çalışmaları yürütüldüğü, Fırat Üniversitesi koordinasyonunda ise depremlerin Organize Sanayi Bölgeleri üzerindeki etkilerinin araştırıldığı ifade edildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Aile Üniversitesi kurulduğu, üniversitede travma, göç ve psikolojik dayanıklılık üzerine akademik çalışmalar yapıldığı aktarıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde tarım alanlarının onarımı ve geri dönüşüm temelli sosyal projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nde gençlere yönelik akademiler kurulurken, Gaziantep Üniversitesi'nde çevreci gıda ambalajı projelerinin patent aldığı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bilim kafe etkinlikleriyle binlerce vatandaşa ulaştığı kaydedildi.

YÖK açıklamasında ayrıca Bilim İletişimi Ofisleri aracılığıyla deprem bölgesinde farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü, bazı üniversitelerde yapay zeka destekli arama kurtarma sistemleri geliştirildiği, deprem atıklarının yapı malzemesine dönüştürülmesine yönelik projelerin hayata geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Üniversitelerin bilimsel üretim ve toplumsal destek faaliyetleriyle deprem bölgesinde yaraların sarılmasına katkı sunmayı sürdürdüğü vurgulandı.