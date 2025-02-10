Yükseköğretim Kurumlarında Yeni Fakülteler Kuruldu

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Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülteler kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aksaray Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesinde ise Manavgat Yabancı Diller Fakültesi kuruldu.