Yükseköğretimde Kadın Oranı Yüzde 53'e Ulaştı - Son Dakika
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Yükseköğretimde Kadın Oranı Yüzde 53'e Ulaştı

Yükseköğretimde Kadın Oranı Yüzde 53\'e Ulaştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'de yükseköğretime kayıtlı öğrencilerin %53'ünün kadın olduğunu açıkladı. 2024 verilerine göre, üniversitelerde kadın akademisyen oranı da yükseldi. Yükseköğretimde fırsat eşitliği ve kadın hakları konularında yapılan çalışmalar gündemde.

11.02.2025 15:21  Güncelleme: 15:22
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadın oranının yüzde 53'e ulaştığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; 11 Şubat günü, Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü' olarak kutlanıyor. Türkiye'de üniversitelerde, gerek kadın öğrenci ve öğretim elemanı sayılarındaki artış gerekse akademik araştırmalara konu olan kadın ve cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar, eğitimde fırsat eşitliğine önemli katkı sunuyor. 2024 yılı verilerine göre, üniversitelerde 3 milyon 873 bin 437 kadın, 3 milyon 457 bin 495 erkek öğrenci olmak üzere toplam 7 milyon 330 bin 932 öğrenci öğrenim görüyor. Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranı yüzde 53'e ulaştı. Üniversitelerde ön lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 54'ü, lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 52'si, yüksek lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 50'si, doktora düzeyinde öğrenim görenlerin ise yüzde 51'ini kadınlar oluşturuyor. Öte yandan; YÖK'ün aldığı kararla 2023 yılından itibaren 34 yaş üzeri kadınlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ek kontenjan tanımlanarak, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sağlandı. Farklı nedenlerle eğitimlerine devam edemeyen 34 yaş üstü kadınlar, bu fırsat ile yükseköğrenime başlayarak eğitim hayatlarını devam ettirdi.

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Türkiye'deki üniversitelerde toplam 184 bin 21 öğretim elemanı görev yapıyor. Bunlardan 97 bin 532'si erkek, 86 bin 489'u kadın. Buna göre, kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47'ye çıktı. Bu oranla akademideki kadın oranı en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi sayısı da erkekleri geride bıraktı. Toplam araştırma görevlisinin yüzde 55'i, öğretim görevlisi kadrosunun yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor. Türkiye'deki üniversitelerde profesörlerin yüzde 35'ini, doçentlerin yüzde 43'ünü, doktor öğretim üyelerinin yüzde 48'ini yine kadınlar teşkil ediyor. Yükseköğretim kurumlarında pek çok alanda hayata geçirilen sosyal sorumluluk çalışmalarının, bilimsel veya akademik projelerin yanı sıra fırsat eşitliği, insan hakları, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında yapılan yayınlar da ön plana çıkıyor. Üniversitelerde akademik çalışmalar kapsamında, 2024 yılında fırsat eşitliği konusunda 12 tez, 192 yayın, kadın hakları çerçevesinde 25 tez, 675 yayın, kadına yönelik şiddet alanında ise 148 tez, 4 bin 142 yayın yapıldı. Fırsat eşitliği, insan hakları, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında, güncel verilere göre toplam 10 bin 336 tez ve yayın bulunuyor.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Türkiye, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğretimde Kadın Oranı Yüzde 53'e Ulaştı - Son Dakika

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