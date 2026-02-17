Yükseköğretimde Kalite Eğitimi - Son Dakika
Yükseköğretimde Kalite Eğitimi

Yükseköğretimde Kalite Eğitimi
17.02.2026 14:22
Amasya Üniversitesi'nde kalite kültürü için hizmet içi eğitim düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında "Yükseköğretimde kalite" konulu eğitim düzenlendi.

Amasya Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde Amasya Üniversitesi Kalite Koordinatörü Ali Baştuğ ile şef Neslihan Öz sunum yaptı.

Akreditasyon sürecinin üniversitede kalite kültürünün yaygınlaştırılması açısından taşıdığı önemin anlatıldığı eğitimde, Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirlediği geliştirmeye açık alanların iyileştirilmesi ve kalitenin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesinin gerekliliği ifade edildi.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kurt ve Prof. Dr. Resul Çekin, Genel Sekreter Osman Akbaş, akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA

Personel Dairesi Başkanlığı, Amasya, Kalite, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğretimde Kalite Eğitimi

SON DAKİKA: Yükseköğretimde Kalite Eğitimi - Son Dakika
