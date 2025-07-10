Yükseköğretimde Yapay Zeka Tez Desteği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliğiyle başlatılan Akademik Tez Programı'na (ATP) 119 üniversiteden başvuru yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka alanında gerçekleştirilen lisans ve yüksek lisans tezlerine destek verilmesini kapsayan program kapsamında ASELSAN'da düzenlenen etkinlikte, başarılı bulunan öğrencilerin projeleri sergilendi.

YÖK Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu'nun da katıldığı etkinlikte öğrenciler, sektör uzmanları, savunma sanayi firmalarının temsilcileri, insan kaynakları yetkilileri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) faaliyetleri çerçevesinde, üniversitelerde yapay zeka alanında yürütülen akademik çalışmaların sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşmesi ve yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması amaçlanan ATP'ye, 119 üniversite ve 58 bölümden toplam 421 başvuru yapıldı.

20 firmadan 99 mentörün öğrencilere danışmanlık yaptığı programda, yüksek puan alan ilk 40 öğrenciye ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi firmalarda staj imkanı sağlandı.

Öğrenciler ayrıca aday mühendislik, proje desteği, akademik yayın teşviki ve yurt dışı konferans katılımı gibi ek ödüllerden faydalanabilecek.

Programa en çok başvuru yapan ilk 5 üniversite ise Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi oldu.