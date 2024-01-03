 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksekova Belediyespor oyuncularından şoföre doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova Belediyespor oyuncularından şoföre doğum günü sürprizi

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, takım otobüsünün şoförü İsmail Turan'a doğum günü sürprizi yaparak duygusal anlar yaşattı. Futbolcular, Turan'ı soyunma odasında tezahüratlar eşliğinde karşılayarak doğum gününü kutladı. Turan, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, takımın teknik direktörü ise sezon sonunda şampiyonluğu birlikte kutlamayı umduklarını söyledi.

Yüksekova Belediyespor oyuncularından şoföre doğum günü sürprizi
03.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:05
Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Yüksekova Belediyespor'un oyuncuları, takım otobüsünün şoförüne yaptıkları doğum günü sürpriziyle duygusal anlar yaşattı.

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları, gençleri spora yönlendirmek için çaba sarf eden belediye personeli ve takım otobüsünün şoförü İsmail Turan'a doğum günü dolayısıyla sürpriz yapmaya karar verdi.

Antrenman için ilçe stadına gelen futbolculardan bazıları araçtan indikten sonra birbirleriyle tartışır gibi yaparak soyunma odalarının bulunduğu binaya gitti, diğer oyuncular da Turan'a haber verdi.

Bunun üzerine telaşla binaya giden Turan'ı "iyi ki doğdun kaptan" tezahüratları eşliğinde karşılayan kadın futbolcular, Turan'ın doğum gününü kutladı.

Sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayan Turan, hazırlanan pastayı kesti, oyunculara dağıttı.

Oyuncu ve teknik heyetin tebrik ettiği Turan, AA muhabirine, oyuncuları ailesi gibi gördüğünü, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kavga olduğunun söylenmesi üzerine binaya gittiğini belirten Turan, "Ben de bir babaları, ağabeyleri olarak buradayım. Uzun yıllardır beraber gidip geliyoruz. Aileme de selamlarımı gönderiyorum. Doğum günümün buruk geçeceğini düşündüm ama buradaki arkadaşlar sürpriz yaptı. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

Takımın teknik direktörü Bayram Yıldırım da oyuncuların Turan için sürpriz hazırladığını dile getirerek, "Doğum günü pastası almışlardı. Kızlar kavga ediyormuş gibi bir hava yarattı. Biz de oraya gittik. Sonra İsmail ağabeyi çağırdık. İçeriye girdiğinde sürprizle karşıladık. O bizim emektar ağabeyimiz. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu da birlikte kutlarız." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsmail Turan, Yüksekova, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova Belediyespor oyuncularından şoföre doğum günü sürprizi - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:20:02. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova Belediyespor oyuncularından şoföre doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement