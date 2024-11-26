Yüksekova\'da 35 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş 67 paket halinde 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ş.T, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.