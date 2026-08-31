Yüksekova'da 763 gram eroin yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran uyruklu 2 şüphelinin midelerinde 70 parça halinde 763,17 gram eroin tespit edildi.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Yüksekova'da İran uyruklu 2 şüphelinin midelerinde yabancı cisim tespit edildi. Yapılan işlemlerde şüphelilerin midelerinde 70 parça halinde 763,17 gram eroin belirlendi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.