Yüksekova'da Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
25.03.2026 15:43
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün önemiyle ilgili konuşma ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Oratoryo gösterisiyle devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, şarkılar seslendirdi

Programa Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:46
Türk fenomenin acı sonu Mezarını bile paylaştılar
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
13:15
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
