Yüksekova'da Çiftçilere 12 Bin Meyve Fidanı Dağıtıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilere 12 bin meyve fidanı dağıtıldı.

İlçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından farklı illerden getirilen fidanların dağıtımına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, muhtarlar aracılığıyla çiftçilere 12 bin fidan dağıttıklarını söyledi.

Üreten bir Yüksekova için çalıştıklarını belirten Geçirgen, "Baharın gelmesiyle meyve fidanlarını çiftçilerle buluşturduk. Ceviz, şeftali, kayısı, kiraz, dut, fındık, armut, elma olan fidanlarımızı dağıtıyoruz. Özellikle fındık fidanını da getirerek burada iklim şartlarına göre deneyeceğiz." dedi.