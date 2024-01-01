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Yüksekova'da yaşanan depremlerde evlerde çatlaklar oluştu - Son Dakika
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Yüksekova'da yaşanan depremlerde evlerde çatlaklar oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam yaşanan depremlerde bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Deprem anında evlerinde bulunan vatandaşlar, sarsıntıyı hissettikleri anda dışarı çıktıklarını ve çatlakların oluştuğunu aktardı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yüksekova\'da yaşanan depremlerde evlerde çatlaklar oluştu
01.01.2024 - 13:27,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evlerinde çatlak oluşan bazı vatandaşlar, deprem anında yaşadıklarını aktardı.

Yüksekova'da dün akşam yaşanan 3,5, 4,4 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerde, Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyünde bazı evlerde çatlaklar meydana geldi.

Köy sakini Cafer Kartal, AA muhabirine, deprem anında evde oturduklarını, sarsıntı hissettikleri anda dışarı çıktıklarını belirtti.

İlk depremden sonra ikinci bir sarsıntının daha yaşandığını ifade eden Kartal, "Çok korktuk. Hava da soğuktu. Çocukları alıp dışarı çıktık. Ateş yakıp bekledik. Bir süre dışarıda kaldıktan sonra tekrar içeriye geçtik. Herkes depremin ardından dışarıya çıktı. Bazı evlerde çatlaklar oluştu. Böyle bir sarsıntıyı daha önce yaşamamıştık. Herkese geçmiş olsun. Allah başka afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Resul Kartal da gece deprem nedeniyle büyük korku yaşadıklarını aktardı.

Köydeki bazı evlerde de küçük çaplı hasarın olduğunu belirten Kartal, "Depremi hissettiğimiz anda dışarıya çıktık. Evimizin arkasındaki kayalıklardan taş düşme riski var. Dün gece de bazı kaya parçaları yuvarlandı. Korktuğumuz için evde kalamıyoruz. Geceyi de bir yakınımızın evinde geçirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Yüksekova Belediyesi ve jandarma ekipleri gelip evimizde hasar tespit çalışması yaptı." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden İbrahim Bafra da sarsıntıyı şiddetli hissettiklerini anlatarak, "Depremle herkes dışarıya çıktı. Biz de sarsıntıyı çok hissettik. Sonra dışarıya çıktık. Köydeki herkes dışarıdaydı. Köydeki evlerin çoğu taştan yapılmış. O yüzden evlerde çatlaklar oluştu. Bazı köylüler geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi. Bazıları da komşularına, akrabalarına gitti. Ekipler de gelip tespiti yaparak tutanak tuttu." diye konuştu.

Mehmet Bafra da depremin merkez üssünün köylerine yakın olduğunu, bu nedenle daha fazla hissettiklerini dile getirdi.

Sarsıntıyı hissettikleri anda dışarıya çıktıklarını anlatan Bafra, "Ateş yakıp, çocuklarımızı ısıtmaya çalıştık. Evimizin farklı noktalarında çatlaklar oluştu. Bazı evlerde de aynı durum var. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Tabi herkes korktu. Uzun süre dışarıda kaldık." dedi.

Kaynak: AA
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