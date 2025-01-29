Yüksekova'da Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Yüksekova'da Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlandı

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Yüksekova'da doğal gaz iç tesisat çalışmaları tamamlanıyor, vatandaşlar kısa sürede gaz kullanacak.

29.01.2025 15:54
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Yüksekova doğal gaz çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen doğal gaz çalışmaları tamamlanırken, evlerde iç tesisatın bitmesiyle gaz kullanılmaya başlanılacak.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından tamamlandı. Yüklenici firma tarafından geçtiğimiz yıl Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki TOKİ konutlarındaki işlemler tamamlanırken, Esenyurt Mahallesi'nde yer alan TOKİ 1. Etapta oturan vatandaşların kısa sürede gaz kullanımına başlayacağı belirtildi.

Yüksekova-Van yolunda bulunan ana merkezde meşale yakılmasının ardından Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Aydın ailesinin evinde ise ilk gaz yakılmaya başlamıştı. Bunun ardında ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerine ihaleyi alan firma tarafında seri bir şekilde çalışmalara başlandı. Kısa sürede tesisatın bitmesiyle vatandaşlar evlerinde gazı kullanmaya başlayacak.

Tesisat çalışmasını yapan Hüseyin Başaran, "Seri bir şekilde kolon tesisat çalışmasını yaparak bitirmeye çalışıyoruz. Kolon hatlarının bitmesiyle testler yapılacak. Uygun görülmesiyle yapılan evlerde gaz kullanmaya başlanılacak. Zaten bütün binaların önünde gaz hazır bekliyor, çalışmaların tamamlanması ve onaydan sonra vatandaşlar gazı kullanacak. Yüksekova artık kömür dumanından kurtulacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun" dedi.

Evlerin doğalgaz iç tesisat çalışmasını yürüten Mesut Çiftçi ise "Kolon tesisatın dışında bizde iç tesisatı yapıyoruz. Bizde vatandaşın imkanları doğrultusunda onlara hizmetlerimizi sunuyoruz. 2 saatlik çalışmayla evlerin iç tesisat çalışmasını bitiriyoruz. Artık insanımız kömür dumanından kurtulacak. İnşallah bu doğalgaz tüm ilçeye yayılır. Şimdiden tüm Yüksekova'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Doğalgazın ilçeye getirilmesine sevinen ev sakinlerinden Ömer Taş da, "Çok mutluyuz. Evlerimizde gazı kullanmak için çalışmalara başladık. Arkadaşlar iç tesisat çalışmasını yürütüyor. İnşallah kısa sürede biter, biz de evimizde gazı kullanmaya başlarız. Hepimize hayırlı olsun. Çok güzel bir hizmet" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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