Yüksekova\'da doğaseverler İkiyaka Dağları ve buzul gölünü gezdi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğaseverler, İkiyaka Dağları ve buzul gölünü gezdi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyesi 20 doğasever, kentin güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.

İkiyaka Dağları'na tırmanan doğaseverler, 3 bin 550 rakımdaki buzul gölünü gezdi.

Derneğin başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, etkinlikle bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Hakkari'nin doğa turizmi açısından önemli bir yer olduğunu belirten Aykut, " Türkiye'nin en büyük buzul göllerinden biri burada. Ağustosta olmamıza rağmen gölün üçte biri donmuş halde. Buraya gelmemiz yaklaşık 4 saat sürdü. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.