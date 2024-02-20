Yüksekova\'da Girişimci Evini İstiridye Mantarı Üretim Tesisi Yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliği için evinin boş olan üst katını "üretim tesisi" yaptı.
Sosyal medyadan gördüğü videodan sonra istiridye üreticiliğine karar veren 36 yaşındaki Han, evin bir bölümünde deneme amacıyla yaptığı üretimde beklediğinden daha fazla verim aldı.
Bunun üzerine üretimi daha profesyonel yapıp kazanç sağlamak için İstanbul'da kursa giderek 6 ay eğitim gören Han, daha sonra memleketine dönerek evinin boş olan üst katını mantar yetiştirmek için hazırladı.
Burada üretime başlayan Han, ilk hasattan elde ettiği ürünün bir kısmını komşu ve akrabalarına dağıttı, bir kısmını da marketlere satarak kazanç sağladı.
Üretimi artırmayı planlıyor
Yüksekova ve Hakkari'deki bazı marketlerle anlaşma yaparak ürününü satan Han, AA muhabirine, merak üzerine başladığı mantar üretiminde işini geliştirmek istediğini söyledi.
Bunun için İstanbul'da bu alanda açılan kursa katılarak sertifika aldığını belirten Han, şunları kaydetti:
"Daha sonra memleketime döndüm. Burada istiridye mantarı üretiyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bu işi büyütmeyi planlıyorum. Normalde bu üretim serada yapılıyor. Öyle bir imkanım olmadığı için evde yapıyorum. Kış mevsimi çok soğuk olduğu için kendi yapacağım sera pek verimli olmazdı. O yüzden kapalı alanı tercih ettim. Isıtmayı da kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. İlk etapta 7 torba ile başladım, verim alınca 40 torbaya çıkardım. Şu anda yaklaşık 1,5 ton ürün var burada."
Ürünün yetişme süresinin yaklaşık bir ayı bulduğunu anlatan Han, "Hasadını aldığım ilk 40 torbayı yakın akrabalarıma, komşularıma dağıttım. Gayet memnun kaldılar. Bir kısmını da marketlere sattım. Herkes beğendi. Üretim alanını büyüterek daha geniş kesime ulaşmayı hedefliyorum." dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit de Han'ın üretim konusunda bilinçli hareket ettiğini söyledi.
Han'ı, kırsal kalkınma projelerine yönlendireceklerini belirten Yiğit, "Yapacağı güzel bir projeyle yüzde 50 hibe desteği alabilir. Kardeşimize teknik anlamda yardımcı olacağız. Projesi kabul olursa bu işi daha profesyonelce yapmasına da yardımcı olacağız. İlçe genelinde kırsal kalınma yatırımlarından faydalanan vatandaşlarımız var. 2023'te çitçilerimize 50 milyon liralık destek sağlandı, bunun yarısı Genç Çiftçi Projesi'nden faydalananlara ait." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Girişimci Evini İstiridye Mantarı Üretim Tesisi Yaptı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?