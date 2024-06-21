Yüksekova'da Haziran Ayında 8 Metrelik Kar Tünelleri - Son Dakika
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Yüksekova'da Haziran Ayında 8 Metrelik Kar Tünelleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İkiyaka Dağlarında haziran ayına rağmen 8 metreyi bulan kalın karlarla mücadele ediliyor. Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede karla mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor.

21.06.2024 15:32
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Yüksekova'da haziran ayında 8 metrelik kar tünelleri

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 500 rakımda yer alan İkiyaka Dağlarında haziran ayına rağmen kalınlığı 8 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağlarında yer alan yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 8 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Haziran ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, Haziran ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yüksekova'da Haziran Ayında 8 Metrelik Kar Tünelleri - Son Dakika
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