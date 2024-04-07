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Yüksekova'da heyelan: Köy yolu ulaşıma kapandı

Köyün şehirle bağlantısı kesilmesiyle, ekipler yol açma çalışmasına başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde meydana gelen heyelandan dolayı köyün şehirle bağlantısı kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda meydana geldi. Gece saatlerinde yağışlar sonrası dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola indi. Heyelanın inmesiyle araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye giden Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, hemen yola inen heyelanı temizlemek için çalışmalarına başlarken, bölgede ise yoğun yağışlar devam ediyor.

"Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla beraber çalışmalarına başladı"

Yetkililerden yolun açılması için yardım bekleyen köy muhtarı Husret Şen, "Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarıyla beraber çalışma yürütüyorlar. Bende köy halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.