Yüksekova'da İmece Geleneği Makineleşiyor

Yüksekova'da imece geleneği makineleşmeye geçiş yaptı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan vatandaşlar, imece usulüyle yürütülen işlerde önemli bir dönüşüm yaşanıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Gürdere köyü sakinleri, çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağlarken, geleneksel imece usulüyle yürütülen işlerde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. İşçi bulmakta yaşanan sıkıntı ve yükselen maliyetler karşısında köy halkı çareyi makineleşmede buldu. İşçi bulma zorluğu ve yükselen maliyetler, Doski mıntıkasında yer alan Gürdere köyünde, geçmiş yıllarda imece usulü veya dışarıdan gelen işçilerin desteğiyle işler daha kolay halledilirken, bu yıl durum farklı bir boyut kazandı. İşçilerin artan maaş talepleri, köy halkını alternatif çözümler aramaya itti. İşçi bulamama kriziyle karşı karşıya kalan köylüler, kendi işlerini makineler aracılığıyla yapmaya başladı.

Yaşanan bu durum üzerine bölgeye giden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, köydeki incelemeleri ve çiftçi ziyaret etti. Her zaman çiftçinin yanında olacaklarını ve gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Geçirgen, "Her sene olduğu gibi bu sene de ot biçme merasimi başlamasıyla birlikte çiftçilerimizi köy köy ziyaret ediyoruz. Yüksekova'daki çiftçilerimizin en önemli sorunlarından bir tanesi işçi bulamama ve bulunan işçinin yevmiye beğenmemesi. Tabii bu hal çiftçilerimizi bayağı zorladığını söyleyebiliriz" dedi.

Çiftçilerin bu soruna çözüm olarak tarımda makineleşmeye yöneldiğini vurgulayan Geçirgen, "Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Gürdere köyünde 18 yıldır çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan Seyfullah Koca çiftçimizin balya makinası ile işçilik konusunda büyük sorunu gidermiş olmasıdır.

Ziraat odası olarak bu alanda yeni adımlar atacak. Bu alanda bizler de Yüksekovamızdaki tarımsal alanda çiftçilerimize kolaylık sağlayacak makineleşmeyi ön plana çıkartacak yeni adımlar atacağız. Yüksekovamızdaki verimli toprakları önemli bir tarım merkezi haline getirene kadar çiftçilerimizle el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçirgen, "Hedeflerinin üreten bir Yüksekova sloganıyla çıktığımız bu yolda çiftçilerimize yeni bir vizyon oluşturarak tüketen bir Yüksekova değil, üreten bir Yüksekova metodu ile çalışacağız ve başaracağız. Gürdere köyünde başlayan bu makineleşme hareketi, Yüksekova genelindeki çiftçilere örnek teşkil ediyor" diye konuştu.