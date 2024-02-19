Yüksekova'da İş İnsanı Haşim Akın, Eğitim Kurumları İçin Arazisini Bağışladı - Son Dakika
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Yüksekova'da İş İnsanı Haşim Akın, Eğitim Kurumları İçin Arazisini Bağışladı

Yüksekova\'da İş İnsanı Haşim Akın, Eğitim Kurumları İçin Arazisini Bağışladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş insanı Haşim Akın, ilçede yapılması planlanan eğitim kurumları için 10 bin 756 metrekarelik arazisini Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı. Valilikte düzenlenen törende, arazilerin devrine ilişkin protokol imzalandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, iş insanı Akın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

19.02.2024 20:08  Güncelleme: 20:08
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş insanı Haşim Akın, ilçede yapılması planlanan eğitim kurumları için 10 bin 756 metrekarelik arazisini Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen törende, biri 7 bin 815, diğeri de 2 bin 931 metrekarelik arazilerin devrine ilişkin protokol, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve iş insanı Akın arasında imzalandı.

Planlanan projelerle ilgili Yılmaz'dan bilgi alan Çelik, hayırsever iş insanına kentin eğitimine sunduğu destekten dolayı teşekkür etti, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve İl Mili Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da İş İnsanı Haşim Akın, Eğitim Kurumları İçin Arazisini Bağışladı - Son Dakika

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