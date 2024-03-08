Yüksekova'da Kadın Polisler Emniyette

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Yüksekova kadın polisleriyle emniyette

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan kadın polisler, yaptıkları zorlu mesai ile şehrin huzurunu sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en uç sınırında görev yapan kadın çevik kuvvet polisleri, üstlendikleri görevlerle ilçede emniyeti sağlıyor. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde görev yapan kadın polisler, zorlu ve çetin geçen kış şartlarına aldırış etmeden vazifelerini en iyi şekilde sürdürüyor. Yoğun kar yağışı altında eğitim alan kadın polisler, tüm zorluklara rağmen aldıkları görevleri yerine getirirken, ilçede güven ortamını da sağlamayı sürdürüyor.

"Yüksekova'da görev yapmaktan mutluyuz"

Çevik kuvvette görev yaptığını belirten Sibel Gülhan isimli kadın polis, "Ailelerimizden kilometrelerce uzakta Yüksekova'nın zorlu iklim şartlarında görev yapmaktayız. Vatan mücadelesinde kadın erkek ayrımı yoktur. Bu bilinçle görev yapmaktayız. 8 Mart'ta bu güzel günde bir isimden bahsetmek istiyorum. Fatma Rabia Efeyurt, polis teşkilatının ilk kadın polis memurudur. Onu örnek alarak, onun arkasından üzerimizde taşıdığımız üniforma bilinciyle görevlerimizi ifa ediyoruz. Burada bize öncelikle güç veren annelerimizin ve bize ilham olan polis meslektaşlarımızın gününü kutluyorum. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Yüksekova'da görev yapmaktan çok mutluyum" dedi.