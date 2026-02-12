Yüksekova'da Kar Yağışı 28 Yolu Kapatladı

Yüksekova'da kar yağışı nedeniyle 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan soğuk hava, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yer yer yaklaşık 1 metreyi ulaştı. 7 köy ve 21 mezra yolunun kapandığı ilçede karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. İlçedeki, kar yağışının da bugün etkisini sürdüreceği belirtildi.