Yüksekova'da araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitti
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Rampayı çıkamayan çok sayıda araç yolda kalırken, vatandaşlar araçlarını park edip evlerine yürüyerek gitti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası dün gece başlayan yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırarak Yüksekova ilçesini beyaza bürüdü. Esentepe Mahallesi'nde yolda çok sayıda araç rampayı çıkamayınca mahsur kaldı. Yokuşu çıkamayan sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip yürüyerek evlerine gitti.
Bölgede kar yağışı etkisini artırırken, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Kar Yağışı: Araçlar Mahsur Kaldı - Son Dakika
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