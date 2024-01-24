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Yüksekova'da kardan kapanan mezrada çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Yüksekova'da kardan kapanan mezrada çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Sarıtaş köyü Yemişli mezrasında yaşayan 9 yaşındaki çocuk, yolun kardan kapalı olması nedeniyle nefes darlığı yaşadı. Ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Paletli ambulansla mezraya ulaşan ekipler, çocuğa oksijen desteği sağladıktan sonra diğer ambulansa transfer etti. Çocuk, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yüksekova\'da kardan kapanan mezrada çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
24.01.2024 - 20:05,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada nefes darlığı yaşayan çocuk, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye 27 kilometre mesafedeki Sarıtaş köyü Yemişli mezrasında nefes darlığı yaşayan 9 yaşındaki çocuğun ailesi, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine paletli ambulansla mezraya ulaşan ekipler, oksijen desteği sağladıkları çocuğu, bölgede bekleyen diğer ambulansa ulaştırdı.

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da kardan kapanan mezrada çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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