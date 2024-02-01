Güncel

Yüksekova'da karla mücadele devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu kapanmıştı. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, yolların tamamını açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele çalışmalarını yürüten ekipler, kapalı tüm köy ve mezra yollarını açarken genişletme çalışmalarını ise sürdürüyor.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.