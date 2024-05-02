Yüksekova'da kartonunu alan tavuk ve horoz almaya koştu - Son Dakika
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Yüksekova'da kartonunu alan tavuk ve horoz almaya koştu

Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası tarafından uygun fiyata satışa sunulan tavuk ve horozlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yüksekova Ziraat Odası, çiftçiler için çalışmalarını sürdürerek 10 bine yakın kanatlı hayvan getirdi. Hayvanlar, Ziraat Odası önünde satışa sunulduğunda vatandaşlar ellerine aldıkları karton kutularla hemen odaya akın etti. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, üreten bir Yüksekova için çalıştıklarını ve çiftçilere destek olmak amacıyla bu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

02.05.2024 00:29
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Yüksekova'da kartonunu alan tavuk ve horoz almaya koştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı tarafından getiren çok sayıda tavuk ve horozun uygun fiyata satışa sunulması vatandaştan yoğun ilgi gördü.

Çiftçiler için çalışmalarını sürdüren Yüksekova Ziraat Odası, meyve fidanlarından sonra vatandaşlar için 10 bine yakın kanatlı hayvan getirdi. Elazığ'dan getirilen 10 bine yakın kanatlı hayvan, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Odası Başkanlığının önünde satışa sunuldu. 180 ile 200 TL arasında hayvanların satıldığını duyan vatandaşlar ise ellerine aldıkları karton kutularla odanın yolunu tuttu.

Kendi kendine üretebilen bir Yüksekova için çalıştıklarını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Üreten bir Yüksekova için yola çıktık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de tavuk ve horuz dağıtımlarımıza başladık. Bizim burada tek amacımız, üreten çiftçimiz için girişimler yaptık. Bugün ise gördüğüm kadarıyla bu dağıtıma çiftçilerimizin yoğun ilgi gösteriyor. Şimdi odamızın önünde hayvanların dağıtımını yapıyoruz. Yüksekova'nın geleceği için daima hizmetler edeceğiz. Allah bizi bu yolda mahcup etmesin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da kartonunu alan tavuk ve horoz almaya koştu - Son Dakika

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