Yüksekova'da Kültür Merkezi Yıkıldı - Son Dakika
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Yüksekova'da Kültür Merkezi Yıkıldı

Yüksekova\'da Kültür Merkezi Yıkıldı

Deprem riski nedeniyle boşaltılan Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin yıkımına başlandı.

08.11.2024 14:11
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, deprem riskine karşı geçen yıl şubat ayında boşaltılan 3 katlı Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin yıkımına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 81 ilin valiliğine gönderdiği '6 Mart 2007 tarihinden önce yapılmış binaların deprem dayanımının incelenmesi' yazısından sonra Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi, Cemal Sala İlk ve Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Farabi Anadolu Lisesi, Büyükçiftlik beldesindeki ilk ve ortaokul ile Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Pansiyonu depreme dayanıklı olmadığı için geçen yıl şubat ayında boşaltıldı. Atatürk İlkokulu ile Farabi Anadolu Lisesi binalarının yıkımı, diğer 2 okul ile 1 pansiyonun ise güçlendirilmesi yapıldı.

Güngör Mahallesi'ndeki 1993'te yapılan ve 2013 yılından itibaren de hizmet veren 3 katlı Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin de bu sene yıkımına başlandı. Merkezdeki çok amaçlı salon, güzel sanatlar salonu ve halk kütüphanesi ise Esentepe Mahallesi'nde kiralanan bir iş yerine taşındı.

Kaynak: DHA

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