Yüksekova'da Aşılama Çalışmaları

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Ekipler 2 bin rakımda dağ,taş,tepe demeden küpeleme ve aşılama çalışmasını yapıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğün ekipleri 2 bin rakımda dağ,taş, tepe demeden Küpeleme ve Aşılama çalışmasını yaparken, dağdan dağa yürümeleri ise zorlu işlerini gözler önüne serdi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğün ekipleri her hafta olduğu gibi bu haftada da köy köy, mezra mezra gezerek çiftçilerin yanında olamaya devam ediyorlar.

İlçeye 37 kilometre uzaklıkta bulunan Salkımlı köyündeki büyük baş ve küçük baş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmaları için devreye girdiler.

Ekipler dağ,taş,tepe demeden yayla ve meralarda gezerek küpeleme ve aşılama çalışmaları yapılırken, programlı aşılama ve tanımlama çalışmaları Veteriner hekimler köyde 1500 küçükbaş hayvana çiçek aşısı uygulandı.

Ekiplerin zorlu çalışmasını 2 bin rakımda yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik tüm çiftçilere bereketli bir sene diledi.

'Çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiniz'

Çiftçinin hizmetinde dağ,taş,tepe demeden köy köy gezdiklerini belirten Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, "İlçeye 37 kilometre uzaklıkta yer alan Salkımlı köyüne geldik. Teknik personellerimizle beraber köyün 2 bin rakımda küçük ve büyük baş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışmaları için görevdeyiz. Toplam 1500 küçükbaş hayvan vardır. ve ekiplerimiz de çiçek aşısını yapmaktadır. Bizde yerinde inceledik ekibimize kolaylıklar diledik. Zorlu çalışmalar tüm şartlarda devam ediyor. İnşallah çalışmalarımızın ardı arkası kesilmeden devam edecek. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her çiftçinin yanında olacak. Tüm köylerimize bereketli bir sene dikiyoruz" dedi.