Yüksekova'da Lastik Değişimi Yoğunlaştı - Son Dakika
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Yüksekova'da Lastik Değişimi Yoğunlaştı

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Havaların soğumasıyla Yüksekova'da sürücüler kış lastiği değişimi için lastikçilere akın ediyor.

18.11.2024 17:20
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Yüksekova'da havalar soğudu, sürücüler lastik değişimine başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla sürücüler lastik ustalarına akın etmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala Yüksekovalı sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sezona bağlı olarak yoğun bir döneme giren oto lastikçiler, mutlu günlerini yaşıyor.

İlçede 30 yıldır rot balans ve lastik üzerine hizmet veren Ramazan Özdel isimli usta, iş yerinde yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Yüksekova'da rakımının yüksek olmasından dolayı sürücüler araç lastiklerini erken değiştiriyor. Kış lastiği uygulaması da normalde 1 Aralık'ta başlıyor. Bundan dolayı yoğunluk yaşanıyor" dedi.

Sürücülere lastik konusunda da uyarılarda bulunan Özdel, "Genelde yumuşak ve vakumlu lastiği tercih ediyoruz. Sürücülerimizin şöyle bir yanılgısı var. Sadece ön iki lastiği değiştireyim yeterlidir mantığı var, bu yanlıştır. Araç dört tekerlekli, dördünü de değiştirmek gerekir. Özellikle hava sıcaklığının 8 derecenin altında seyrettiği dönemde yavaş yavaş değiştirmemiz lazım. Çünkü yaz lastiğinde bu düşük sıcaklıkta frenleme olmuyor. Kış lastiği ise 8 derecenin altında kullanılan bir lastiktir. Bizde vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Şu an 4-5 işlemden sonra takma işlemlerini yapıyoruz" dedi.

Yüksekova\'da Lastik Değişimi Yoğunlaştı
Kaynak: İHA

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