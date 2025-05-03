Yüksekova'da Minibüs Dereye Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Yüksekova'da Minibüs Dereye Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüsün dereye devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

03.05.2025 09:50
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HAKKAR'nin Yüksekova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün dereye devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyüne bağlı Cevizli mezrası mevkisinde meydana geldi. Ezber Pertev'in (38) kullandığı 30 AAD 036 plakalı servis minibüsü, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada minibüsteki Necdet Özşahin (47) ile Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ezber Pertev, Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Minibüs Dereye Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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