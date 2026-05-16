Yüksekova'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı - Son Dakika
Yüksekova'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı

16.05.2026 11:07
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı; 1 ölü, 7 yaralı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü Meşkan Tepe güzergahında meydana geldi. Pancar toplamaya giden işçileri taşıyan 47 KN 750 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

