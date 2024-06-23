Yüksekova'da muhteşem dolunay manzarası

Güncel

On binlerce gösterici ülkeyi yangın yerine çevirdi, dillerinde tek bir slogan var

Yüksekova'da dolunay manzarası görenleri mest etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'nın semalarında akşam saatlerinde net olarak görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Az bulutlu bir şekilde havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla mest etti. Özellikle şehrin İhsaniye camisi, Ters lale ve şehrin üzerinde manzarasıyla birleşmesi görenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar o anı ölümsüzleştirmek için doyasıya fotoğraf çekti.

Güzel bir dolunay manzarası olduğunu belirten Erdinç Düzen, "Bugün Yüksekova semalarında ayın doğuşunu izledik. İnan şehrin farklı noktalarıyla birleşmesi apayrı bir manzara keyfi sunuyor. Kaç gündür bu vakitlerde ayın doğuşunu izliyorum burada kendi balkonumda. İnan manzarası hayran bırakıyor adeta. Ben bu anı kaçırmamak için fotoğrafladım. Şu an Yüksekova güzel bir görsel altında diyebiliriz" dedi.