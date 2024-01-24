Yüksekova\'da Model Uçak Kursu Öğretmenlere Havacılığı Sevdirecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde model uçak kursuna katılan öğretmenler, aldıkları eğitimle öğrencilerine havacılığı sevdirecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında açılan Sportif Havacılık Akademisinde, öğretmenler model uçak yapımını öğrendi.

İlçedeki Kitap Kafe'de oluşturulan atölyede eğitime katılan 10 öğretmen, ahşap malzemelerden flamingo model uçak yapımını öğrendi.

Türk Hava Kurumu (THK) eğitmenlerinden model uçak yapımının inceliklerini öğrenen ve uluslararası geçerliliği olan sertifika verilen öğretmenler, havacılığa merak salan öğrencilerine öğrendikleri bilgileri aktaracak.

THK Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu ve model uçak eğitmeni Hasan Tur, AA muhabirine, kentte ilk kez böyle bir kursun düzenlendiğini söyledi.

Kursa katılan öğretmenlerin havacılığa merakı olan öğrencilere eğitim vereceğini belirten Tur, şunları kaydetti:

"Birçok gencimize model uçak eğitimlerimizi verdik. Daha çok gencimize ulaşabilmek için Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez Model Uçak Rehber Öğretmen Kursu'nu açtık. Öğretmenlerimiz bir haftalık süreçte aldıkları eğitimi okullarında öğrencilere verecek. Daha çok öğrenci havacılıkla tanışacak. Amacımız daha fazla öğrenciye havacılığı öğretmek ve sevdirmek. Güzel bir çalışma içindeyiz."

"Model uçak konusunda merakım vardı"

Öğretmenlerden Rabia Bulgan ise model uçak yapımı konusunda keyifli bir çalışmanın içinde yer aldıklarını dile getirdi.

Kursun açıldığını duyunca katılmaya karar verdiğini anlatan Bulgan, "Hocalarımız gerekli bilgileri verdi. Biz de model uçak yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem çocuklarımıza hem de memleketimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Daha önce model uçak konusuna merakım vardı. Eğitimin Yüksekova'da verildiğini duyunca da başvurmak istedim. Flamingo adlı planör model bir uçak yapıyoruz. Çalışmayı bitirdikten sonra uçurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasin Yahya Çalık da "Böyle bir kursun Yüksekova'da açılması çok iyi. Çok güzel bir çalışmanın içindeyiz. Herkese bu eğitimi almalarını tavsiye ediyorum. Uçağın gövde ve kanat kısımlarını oluşturuyorum. Uçağımızı kapladıktan sonra uçurmayı düşünüyoruz. Çok keyifli bir çalışma. Burada öğrendiğimiz bilgileri öğrencilerimize de aktaracağız." diye konuştu.