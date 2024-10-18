Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü memur 5 kişi tutuklandı.
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve başka adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü memur 5 kişi "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Rüşvet Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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