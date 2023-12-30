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Yüksekova'da Sis Nedeniyle Uçak Seferleri Durdu - Son Dakika
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Yüksekova'da Sis Nedeniyle Uçak Seferleri Durdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.

Yüksekova\'da Sis Nedeniyle Uçak Seferleri Durdu
30.12.2023 - 15:33,
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HAKKARI'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.

Hava sıcaklığının eksi 10 derece kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı dere ve göletlerin yüzeyi ile araç camları buz tuttu. Sisin de etkili olduğu ilçede, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Kara yollarında araçların dikkatli ilerlediği ilçede Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda sis nedeniyle 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da Sis Nedeniyle Uçak Seferleri Durdu - Son Dakika
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