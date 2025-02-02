Yüksekova'da Su Samuru Görüntülendi

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Yüksekova'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

Yüksekova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Suüstü köyünden geçen derede Fatih Akın ile İbrahim Can isimli vatandaşlar tarafından su samuru görüntülendi.

İlk kez su samurunu gördüklerini belirten Akın ve Can, "Yüksekova'nın Suüstü köyüne gittiğimizde hemen yol kenarında bulunan derede bir şeylerin olduğunu fark ettik. Oraya yaklaştığımızda su samuru olduğu fark ettik ve hemen kayıt altına aldık. Su samurunun yıllar sonra tekrar bu bölgede görmesi bizi mutlu etti" dediler.