Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu

22.05.2026 22:38
Yüksekova'da bir otobüste 26 kilo 300 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu otobüsünün bagajındaki bidonların içinde 26 kilo 300 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün ilçede şehirler arası yolcu otobüsünün bagaj kısmında arama yapan ekipler, emanet plastik bidonlar içinde 26 kilo 300 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
