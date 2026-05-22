Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu otobüsünün bagajındaki bidonların içinde 26 kilo 300 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün ilçede şehirler arası yolcu otobüsünün bagaj kısmında arama yapan ekipler, emanet plastik bidonlar içinde 26 kilo 300 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.