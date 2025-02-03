Yüksekova\'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt Mahallesi'nde İbrahim Çakçı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dışarıya çıkan aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Aile bireylerinden Senar Çakçı, babasıyla öğle namazı için camiye gittiğini, dönünce evin bacasından dumanların yükseldiğini fark ettiklerini söyledi.

Koşarak eve gittiklerini anlatan Çakçı, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Ekipler gelip yangını söndürdü." dedi.