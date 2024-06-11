Yüksekova'da yaz ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor - Son Dakika
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Yüksekova'da yaz ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte yeşile bürünen ova, karlı dağlarla bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Yüksekova'da 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerinde hala kar bulunurken, ova çiçeklerle süslendi. İki mevsimi bir arada yaşayan Yüksekova, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

11.06.2024 15:01
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Yüksekova'da yaz ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haziran ayıyla beraber yeşile bürünen ovanın etrafını saran karlı dağlarla bütünleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksekova ilçesinin çevresini saran 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'nın yüksek kesimlerinde hala kar dururken, ova ise çiçeklerle süslendi. Çetin geçen kış mevsiminden sonra ovadaki kar yerini rengarenk çiçeklere bırakırken, hemen yanı başındaki 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesindeki kar ise bir arada yaşanan iki mevsimin güzelliğini sunuyor.

Yüksekova'da iki mevsimin bir arada yaşandığını söyleyen İslam Geçirgen, "Güzel bir ovamız var. Şu an ova yeşile bürünmüşken, yanı başında bulunan Cilo Dağı'nın zirvesinde ise halen kar duruyor. 2 mevsimi bir arada yaşamak mümkündür. Bizde bu iki mevsimi bir arada yaşamak ve bu manzarayı fotoğraflamak için geldik. Bu doğa kolay kolay başka yerde bulunmaz, buna şükretmek gerekir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da yaz ve kış mevsimi bir arada yaşanıyor - Son Dakika

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