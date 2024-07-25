Yüksekova'da Zoropsis familyasına ait 8 bacaklı böcek görüntülendi - Son Dakika
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Yüksekova'da Zoropsis familyasına ait 8 bacaklı böcek görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 'Zoropsis' familyasına ait bir böcek görüntülendi. Bu böcek, kurt örümceklerine fiziksel olarak benzerlikleri nedeniyle sahte kurt örümcekleri olarak da bilinmektedir.

25.07.2024 00:30
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Yüksekova'da zoropsis familyasına ait 8 bacaklı böcek görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 'Zoropsis' familyasında bulunan 8 bacaklı bir böcek görüntülendi.

Bölgede yaz ayları boyunca farklı farklı böcekler görülürken, bir o kadarı da yeni türler ortaya çıkmaya başlıyor. İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKi evleri bölgesinde yol kenarında 'Zoropsis' familyasında bulunan 8 bacaklı bir böcek görüntülendi.

Yapılan araştırmaya göre 'Zoropsis' ailesine ait bir böcek olan ve kurt örümceklerine fiziksel olarak benzerlikleri nedeniyle sahte kurt örümcekleri olarak da bilinen Zoropsidae, ilk olarak 1882'de Philipp Bertkau tarafından tanımlanmış.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Zoropsis familyasına ait 8 bacaklı böcek görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da Zoropsis familyasına ait 8 bacaklı böcek görüntülendi - Son Dakika
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