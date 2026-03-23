Hakkari'nin Yüksekova- Dağlıca kara yolu, düşen çığ nedeniyle kapandı.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede, Yeşiltaş ve Dağlıca köyleri arasındaki kara yoluna çığ düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, çalışma başlattı.
İş makineleriyle kar yığınlarını temizlemeye başlayan ekipler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova-Dağlıca Yolu Çığ nedeniyle Kapandı - Son Dakika
