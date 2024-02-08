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Yüksekova'daki köy yollarında karla mücadele çalışması devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köy yollarında ekiplerin karla mücadele çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Etkili olan kar yağışından sonra harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Köy ve mezra yollarını ulaşıma açan ekipler, şimdi de genişletme çalışmalarını yürütüyor.

Karayolları 117. Şube Şefliği ve Yüksekova Belediyesi ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.