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Yüksekova'nın Kurtuluşu Kutlandı

Yüksekova\'nın Kurtuluşu Kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı törenle kutlandı.

05.05.2025 12:22
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesi bahçesinde Atatürk Anıt'ına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan 5 Mayıs İlkokulu öğretmenlerinden Burak Fatih Ünlü, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İlçenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"20. yüzyılın başlarında emperyalist güçlerin dünya üzerinde hakimiyet kurma gayeleri doğrultusunda baş gösteren 1. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'ni de içine çekmiş ve neticesinde Anadolu toprakları işgale uğramıştır. Tam 107 yıl önce Yüksekovalıların ve burada görev yapan Osmanlı askerlerinin büyük cesaret ve fedakarlığıyla, düşman Yüksekova'dan sökülüp atılmıştır."

Şiirlerin okunmasının ardından Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibinin gösteri sunduğu törene, Kaymakam Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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