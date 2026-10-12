Yüksekova Spor\'da A takım ve altyapıda oynayan kardeşler milli forma hedefliyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Rengin Bulut (16), Suwen Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor'da forma giyerken, kardeşi Berçem Bulut (13) ise kulübün altyapısında top koşturuyor. Küçüklüğünden beri futbola ilgi duyduğunu ve ailesinin kendisine her zaman destek verdiğini belirten Rengin Bulut, "Antrenmanlarımızı kardeşimle birlikte yapıyoruz. Çok mutluyum. Yüksekova'yı en iyi şekilde temsil etmek ve milli forma giymek istiyoruz" dedi.

Suwen Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor, oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla ligde 8'inci sırada yer alıyor. Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Rengin Bulut, kulübün A takımında mücadele ederken, 50'nci Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Berçem Bulut ise altyapıda top koşturuyor.

'ÇOCUKLUK YILLARINDAN BERİ FUTBOLA İLGİ DUYUYORUM'

Çocukluk yıllarından itibaren futbola ilgi duyduğunu belirten Rengin Bulut, ailesiyle birlikte maçları izleyerek büyüdüğünü ve futbola olan sevgisinin bu şekilde geliştiğini söyledi. Kardeşiyle birlikte antrenman yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Rengin Bulut, "Yüksekova'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Daha iyi bir takım olmak ve daha üst seviyelere çıkmak hedefimiz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel başarılara imza atacağız. Önümüzdeki süreçte Fenerbahçe ile oynayacağımız maç için de çok heyecanlıyım" dedi.

HEDEFİ A TAKIM VE MİLLİ FORMA

Berçem Bulut da ablasıyla aynı kulüpte futbol oynadığı için mut olduğunu söyledi. Küçüklüğünden beri futbol oynamayı çok sevdiğini belirten Berçem Bulut, her gün antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Berçem Bulut, "Her gün antrenörlerimizle antrenman yapıyoruz. Hedefim iyi bir futbolcu olmak. Ablam da A takımda oynuyor. İkimiz de futbol oynamayı çok seviyoruz. Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı kurulduğundan beri ablamla birlikte futbol oynuyoruz. Yaş grubum nedeniyle altyapıda çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah gelecek sezon ben de A takımda yerimi almaya çalışacağım. İleride milli takımda oynamak istiyorum" diye konuştu.

'ALTYAPIDAN A TAKIMA SPORCU KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı Antrenörü Bayram Yıldırım ise altyapı çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, amaçlarının genç sporcuları yetiştirip A takıma kazandırmak olduğunu söyledi.