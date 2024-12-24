Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan bir iş yerinin deposunun yıkımı sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

75. Yıl Mahallesi OSB 2. Cadde'deki bir iş yerinin depo kısmındaki yıkım esnasında dengesini kaybeden Salih Kara çatıdan düştü.

Kara'nın zemine düşerek yaralanması üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan üç çocuk babası Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.