Yüksel Akman'ın Nostaljik Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yüksel Akman'ın Nostaljik Sergisi Açıldı

Yüksel Akman\'ın Nostaljik Sergisi Açıldı

Yüksel Akman, 'Siyah ve Beyaz Nostaljik' sergisiyle İstanbul'un geçmişine ışık tutuyor.

19.11.2024 12:19
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Ressam ve illüstratör Yüksel Akman'ın "Siyah ve Beyaz Nostaljik" adlı kişisel sergisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide Akman'ın çizdiği İstanbul resimleri, klasik arabalar, Türk sinemasının ünlü aktörleri ve çizgi roman karakterlerinin çizimleri yer alıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, izleyicileri sergide 1980'li yıllar ve öncesine davet ettiğini, bu yüzden de serginin adını "Siyah ve Beyaz Nostaljik" olarak koyduğunu söyledi.

Akman, 1970'li yılların ortasında Tay Yayınları'ndan çıkan çizgi roman dizisi "Yüzbaşı Volkan"da Ali Recan'la 4 yıl çalıştığını, aynı zamanda "Kaptan Venüs" çizgi romanına katkıda bulunduğunu belirterek, "O dönem çok satan dergilerdendi bunlar ve yine o dönem çizgi romanlar çok satıyordu. Yüzbaşı Volkan ve Kaptan Venüs'ün yanında Tommiks, Kızıl Maske, Zagor ve Mandrake gibi dergiler de vardı. Biraz bu sergide sanatseverlere o dönemi hatırlatmak istedim." dedi.

Sergideki klasik araba çizimlerine dair de Yüksek Akman, "Biliyorsunuz ki klasik araba hayranları çok. Bu çalışmalar da 1980'li yıllar ve öncesi arabalarını ele alıyor. Hatta bazı çizimler 1923, 1925'li yıllara kadar dayanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı otomobili de çizdim." diye konuştu.

Usta çizer, 1800'lü yılların İstanbul'undan Haliç'i resmettiği eserin de sergide görülebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma 2 günümü aldı ve gravüre yakın bir tarz oldu. Kız Kulesi'nden çekilmiş bir resmi de kaleme aldım. Daha önce bu çalışmayı, 1800'lü yıllarda başka bir ressam ele almış. Ben de o ressamın eserinden yola çıkarak tekrar siyah, beyaz olarak çalıştım. Ayrıca günümüze yakın İstanbul resimleri de siyah beyaz olarak sergide yer alıyor."

Türk sinemasına iz bırakan yaklaşık 100 karakter ve başrol oyuncusunu da resimlediğini dile getiren Akman, bu oyuncular içerisinde Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Türkan Şoray, Filiz Akın, Ayhan Işık ve Murat Soydan'ın bulunduğunu ifade etti.

Sergi, 6 Aralık'a kadar hafta sonları hariç her gün 10.00 ile 17.00 arasında görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksel Akman'ın Nostaljik Sergisi Açıldı - Son Dakika

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