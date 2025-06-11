Avcılar Belediye Meclisinde, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkan vekili seçildi.

Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Meclis Birinci Başkan Vekili Ufuk İnan başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapılan toplantıya geçilmeden önce grup başkanvekilleri, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziyelerini iletti.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu'ndan Meclis Üyesi Yüksel Can, AK Parti Grubu'ndan Meclis Üyesi Mahmud Lökbaş aday gösterildi.

Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimde, Yüksel Can belediye başkan vekili seçildi.

Seçimin ilk turunda 37 oy kullanılırken, CHP'nin adayı Can 24, AK Parti'nin adayı Lökbaş 13 oy aldı.

Seçimin ikinci turunda da adaylar aynı oyu aldı.

Adaylardan biri, meclis üyelerinin 3'te 2'sinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi.

Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda da CHP'nin adayı Can 24, AK Parti'nin adayı Lökbaş 13 oy aldı.

Bu sonuçla en yüksek oyu alan Yüksel Can, Avcılar Belediye Başkan Vekili oldu.

Başkan vekili seçilen Can, meclis üyelerine teşekkür ederek, şeffaf ve sosyal bir belediyecilik anlayışıyla bu görevi emaneten devraldığını söyledi.

Can, "Halka hizmetin, Hakk'a hizmet olduğu bilinciyle vicdanımız ve şeffaflığımızla görevimizi yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu süreci tek başıma değil, tüm meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarımla beraber ortak bir bilinçle yöneteceğimden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.