Yüksel Işık'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi - Son Dakika
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Yüksel Işık'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi

Yüksel Işık\'ın Cenazesi Bursa\'da Defnedildi
22.07.2026 14:57
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Cilo Dağları'nda kaybolan dağcı Yüksel Işık, Bursa'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hakkari'de 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 19 Temmuz'da cansız bedenine ulaşılan Yüksel Işık'ın cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Süpha Durek zirvesine tırmanış sırasında 13 Temmuz'da kaybolan, 19 Temmuz'da da cansız bedenine ulaşılan dağcı ve emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık'ın cenazesi yakınları tarafından Hakkari Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Bursa'ya getirildi.

Işık için Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Işık'ın eşi Müzeyyen Işık, kızı Asya ve oğlu Ayberk Işık, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Işık'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Hakkari'de 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan dağcı ve emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık için arama çalışmaları başlatılmıştı.

AFAD İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen çalışmalara Van, Erzurum, Diyarbakır, Bursa ve Sakarya AFAD il müdürlükleri ekipleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği üyeleri de destek vermişti.

Bölgede yapılan çalışmalar sonucu 19 Temmuz'da Işık'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, Bursa, Doğa, Kaza, Son Dakika

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