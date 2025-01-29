Yükümlülerden Okullara Destek Projesi

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Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce başlatılan "Okuluma Destek Projesi" kapsamında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen yükümlüler, Küçükçekmece ve Avcılar'daki 35 okulun bakım ve onarım çalışmalarını yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrencilerin okullarda bulunmadığı yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen temizlik, çevre düzenlemesi, mini bakım ve onarım faaliyetleri, görevli infaz ve koruma memurlarının denetim ve kontrolünde tamamlandı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve beraberindeki heyet, Avcılar'daki Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve yükümlülere emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yapılan temizlik faaliyetleri, okul idareleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Proje ile yükümlülerin topluma verdikleri zararı kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışarak telafi etmeleri ve toplumda üretken bireyler olarak yerlerini almaları amaçlanıyor. Yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, toplumsal normlara ve değerlere saygılı bireyler olarak sosyal hayata katılmalarının sağlanması da hedefleniyor.