Yükümlülerden Okullara Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yükümlülerden Okullara Destek Projesi

Küçükçekmece'deki yükümlüler, okullarda bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

29.01.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce başlatılan "Okuluma Destek Projesi" kapsamında, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen yükümlüler, Küçükçekmece ve Avcılar'daki 35 okulun bakım ve onarım çalışmalarını yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrencilerin okullarda bulunmadığı yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen temizlik, çevre düzenlemesi, mini bakım ve onarım faaliyetleri, görevli infaz ve koruma memurlarının denetim ve kontrolünde tamamlandı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve beraberindeki heyet, Avcılar'daki Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve yükümlülere emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yapılan temizlik faaliyetleri, okul idareleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Proje ile yükümlülerin topluma verdikleri zararı kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışarak telafi etmeleri ve toplumda üretken bireyler olarak yerlerini almaları amaçlanıyor. Yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, toplumsal normlara ve değerlere saygılı bireyler olarak sosyal hayata katılmalarının sağlanması da hedefleniyor.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükümlülerden Okullara Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: Yükümlülerden Okullara Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.